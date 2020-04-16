هكذا عاقب نظام طهران مذيعاً انتقد تكتم بلاده على ظهور كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

طهران - الخليج 365

يواصل النظام الإيراني قمع كل من يحاول انتقاد إجراءات فيروس كورونا بالبلاد.



حيث اعتقلت السلطات الإيرانية مذيعا سابقا في التلفزيون المحلي على خلفية أحاديث له انتقد فيها تكتم بلاده على ظهور فيروس كورونا المستجد لديها قبل إعلانها رسميا يوم 19 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وكالة أنباء جوان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الخميس، أن محمود شهرياري مقدم البرامج السابق قد اعتقل بتهمة نشر أخبار كاذبة حول موضوع تفشي فيروس كورونا، دون أن تشير صراحة إلى طبيعة تلك الأخبار.

واتهم شهرياري مسؤولي بلاده خلال مقطع مصور بثه عبر موقع "أنستقرام"، قبل شهرين، بإخفاء تفشي كورونا منعا لإحداث تأثير سلبي يعوق مسيرات "22 بهمن" التي تجري سنويا وتصاحبها دعاية سياسية للنظام الإيراني في 11 فبراير/شباط.

وانتقد المذيع الإيراني السابق خلال منشور آخر عبر "أنستقرام" أداء السلطات الحكومية فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفيروس التاجي على نطاق واسع بأغلب المحافظات بالبلاد.

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وكان محمود شهرياري المحظور من الظهور إعلاميا في التلفزيون الإيراني الرسمي خلال السنوات الأخيرة، قد هاجم الاستعانة بمليشيات موالية لنظام طهران خلال أزمة السيول التي اجتاحت 25 محافظة إيرانية في أبريل/نيسان 2019.

وأقر بعض مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية مؤخرا بأن فيروس كورونا ظهر في بلادهم أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، خلافا لتصريحات سابقة أنكر فيها مسؤولون حكوميون تفشي الفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد - 19) في إيران خلال هذا التاريخ.

وحمّل نشطاء سياسيون ومدنيون في بيان لهم مؤخرا، المرشد الإيراني علي خامنئي ومستشاريه الأمنيين والعسكريين، وحكومة رئيس البلاد حسن روحاني، مسؤولية أرواح الشعب الإيراني بعد طرد فريق تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

فضلا عن تبني السلطات الإيرانية نظرية المؤامرة إزاء ظهور فيروس كورونا في إيران بوصفه هجوما بيولوجيا من الخارج، دون تقديم أدلة قاطعة في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع إلى 4869، بعد تسجيل 92 وفاة جديدة.

وأضاف الناطق باسم الوزارة كيانوش جهانبور، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 77995