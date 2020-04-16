أعلن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال جلسة مجلس الوزراء، في تعليقه على موضوع مشروع ​سد بسري​، أن "التكاليف بلغت حتى الآن 340 مليون ​دولار​ ، وتمت الاستملاكات، ودفع ثمنها، لكننا نسمع من حين الى آخر اعتراضات على هذا المشروع الحيوي الذي يسقي مليوني لبناني من ساحل صيدا وحتى ​نهر الموت​، لذلك تترتب مسؤولية كبيرة على من يرفضه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: تكلفة سد بسري حتى الآن 340 مليون دولار ومن يرفضه ستترتب عليه مسؤولية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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