الإتحاد المسيحي الديمقراطي اللّبناني: أية عملية اقتطاع من ودائع المواطنين بالمصارف خطيئة

حذر المجلس التنفيذي للإتّحاد المسيحي الديمقراطي اللّبناني، من "المسّ باموال الناس وبودائعهم وبمدخراتهم باية نسبة كانت و باي شكل من الأشكال و تحت أية ذريعة و لا من قريب و لا من بعيد، فهذه الأموال ليست فقط مصونة ب​الدستور​ والقوانين انما والأهم مصونة بالأخلاق والضمير وتعب الناس وكرامتهم"، معتبراً أنّ "أية عملية اقتطاع من ودائع ومدّخرات المواطنين في ​المصارف​ خطيئة ولا تحلّ المشكلة لا بل تزيدها تفاقمًا و تعقيدًا"، متمنياً على "المسؤولين المحافظة على ​القطاع المصرفي​ الذي يعتبر العمود الفقري للبلاد".

ولفت الاتحاد الى ان "الحل يبدأ من حيث المشكلة والخلل، اي في ​الدولة​ التي اعلنت افلاسها، وعلى ​الحكومة​ وضع خطّة إنقاذية شاملة قوامها الوحيد إستعادة المواطن بدولته وحكومته، وثقة المغترب بوطنه، وثقة ​المجتمع الدولي​ ب​لبنان​"، موضحاً ان "استعادة الثقة تكمن في ملاحقة ومعاقبة كلّ الفاسدين وبالتالي استرجاع ​الأموال المنهوبة​، والتفواض لايجاد حل للديون المتعثرة (بيع او تخصيص ممتلاكات، خصخصة، اعادة جدولة، وإعادة التّوازن الى المالية العامّة: وقف الهدر (إقفال صناديق ومؤسّسات وجمعيات، أملاك بحرية، خطّة ​الكهرباء​، الحكومة الإلكترونية".