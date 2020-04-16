الإتحاد المسيحي الديمقراطي اللّبناني: أية عملية اقتطاع من ودائع المواطنين بالمصارف خطيئة

حذر المجلس التنفيذي للإتّحاد المسيحي الديمقراطي اللّبناني، من "المسّ باموال الناس وبودائعهم وبمدخراتهم باية نسبة كانت و باي شكل من الأشكال و تحت أية ذريعة و لا من قريب و لا من بعيد، فهذه الأموال ليست فقط مصونة بالدستور والقوانين انما والأهم مصونة بالأخلاق والضمير وتعب الناس وكرامتهم"، معتبراً أنّ "أية عملية اقتطاع من ودائع ومدّخرات المواطنين في المصارف خطيئة ولا تحلّ المشكلة لا بل تزيدها تفاقمًا و تعقيدًا"، متمنياً على "المسؤولين المحافظة على القطاع المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للبلاد".
ولفت الاتحاد الى ان "الحل يبدأ من حيث المشكلة والخلل، اي في الدولة التي اعلنت افلاسها، وعلى الحكومة وضع خطّة إنقاذية شاملة قوامها الوحيد إستعادة المواطن بدولته وحكومته، وثقة المغترب بوطنه، وثقة المجتمع الدولي بلبنان"، موضحاً ان "استعادة الثقة تكمن في ملاحقة ومعاقبة كلّ الفاسدين وبالتالي استرجاع الأموال المنهوبة، والتفواض لايجاد حل للديون المتعثرة (بيع او تخصيص ممتلاكات، خصخصة، اعادة جدولة، وإعادة التّوازن الى المالية العامّة: وقف الهدر (إقفال صناديق ومؤسّسات وجمعيات، أملاك بحرية، خطّة الكهرباء، الحكومة الإلكترونية".
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