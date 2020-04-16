أكد الوزير السابق ألان حكيم، أن "غياب ذكر الإصلاحات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي والاقتصاد الرديف في الخطة الاقتصادية الاصلاحية المطروحة من قبل الحكومة من جهة، والمنهجية المتبعة لإخراج لبنان من الشرعية الدولية عبر تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي cash economy من جهة أخرى يطرح أسئلة عديدة".
وأشار خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما يحصل هو "مؤامرة وانقلاب على الدستور، وتناغم واضح في هذا المخطط الذي بهذه الطريقة يعزز الفساد والأعمال غير الشرعية ويضرب القوانين والنظام الاقتصادي في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: ما يحصل هو مؤامرة وانقلاب على الدستور وتعزيز للفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.