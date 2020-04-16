حكيم: ما يحصل هو مؤامرة وانقلاب على الدستور وتعزيز للفساد

أكد الوزير السابق ألان حكيم، أن "غياب ذكر الإصلاحات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي وال​اقتصاد​ الرديف في الخطة ​الاقتصاد​ية الاصلاحية المطروحة من قبل الحكومة من جهة، والمنهجية المتبعة لإخراج ​لبنان​ من الشرعية الدولية عبر تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي cash economy من جهة أخرى يطرح أسئلة عديدة".

وأشار خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ما يحصل هو "مؤامرة وانقلاب على ​الدستور​، وتناغم واضح في هذا المخطط الذي بهذه الطريقة يعزز ​الفساد​ والأعمال غير الشرعية ويضرب القوانين والنظام الاقتصادي في لبنان".