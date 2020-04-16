سعد شدد على المطالبة بمعالجة الاوضاع المعيشية بالمدن الصناعية بصيدا

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من العاملين في المدينة الصناعية الأولى والمدينة الصناعية الثانية في ​مدينة صيدا​.

عرض الوفد معاناة ​العمال​ والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية، وذلك على مختلف الصعد المادية والمعيشية، نتيجة الإقفال وتعطيل الأعمال تنفيذاً لتدابير التعبئة العامة التي قررتها ​الحكومة​ لمواجهة وباء ​كورونا​.

كما عرض للضائقة المعيشية الناجمة أيضاً عن غلاء أسعار المواد الغذائية من جهة، وعن احتجاز ​المصارف​ لمدخرات المودعين من جهة أخرى.

وقد طالب الوفد الحكومة بأن تسمح بإعادة فتح المحال والمؤسسات، متعهداً بالتقيد بإجراءات ​الوقاية​ الصحية حماية للمجتمع وللعاملين أنفسهم وعائلاتهم.

واعتبر الوفد أنه في ظل عدم قدرة ​الدولة​، أو عدم رغبتها، في التعويض الجدي على العمال وأصحاب المؤسسات، لم يعد هناك بديل عن العودة إلى فتح المؤسسات، وإلا سنصل إلى الإفلاس والمجاعة.

من جهته باشر سعد بالاتصال بالمسؤولين المعنيين في الحكومة من أجل معالجة هذه القضية الأساسية والملحة، بالسرعة القصوى، مشدداً على أهمية الوقاية الصحية واتخاذ إجراءات الحماية من الوباء من جهة أولى، وعلى ضرورة المعالجة الجدية للاحتياجات المعيشية.