النشرة: ضبط كميات من عبوات المعقمات الكحولية الغير صالحة للإستخدام في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان "مراقبي ​وزارة الصحة​ بمؤازرة قوة من المديرية الاقليمية ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​ قاموا بالكشف على احد مستودعات ​الأدوية​ في صيدا، وضبطت كميات من عبوات المعقمات الكحولية في ظاهرها مزورة او غير صالحة كمعقم".

وقام مندوبو الصحة بـ"أخذ عينات منها لفحصها في مختبرات الوزارة للتحقق من صلاحيتها، وجرى تسجيل بعض الملاحظات الصحية وتنظيم محضر بها من قبل قسم الصحة لتسويتها".