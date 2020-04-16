حزب الله بقاعا أطلق مشروع أرضنا بتحمينا بالتعاون مع الاتحادات البلدية وجهاد البناء

نظمت مديرية العمل البلدي ل​حزب الله​ في ​البقاع​ مؤتمرا في مبنى ​اتحاد بلديات بعلبك​، تحت عنوان "أرضنا بتحمينا"، في حضور مسؤول العمل البلدي الشيخ ​مهدي مصطفى​ الذي شدد على "أننا في مواجهة مع عدو تجسد لنا في ​فيروس كورونا​ المستجد، ويجب أن نتحمل المسؤولية، فسلامة الناس أولوية، والهدف هو الحفاظ على حياتهم والوقوف إلى جانبهم وحمل همومهم ومعالجة مشاكلهم، ومن وسائل الانتصار في هذه المعركة التكاتف والتعاون والتعاضد والتماسك".



واعتبر أن "مشروع أرضنا بتحمينا الذي يدل على العلاقة الحميمية والإنتماء والإرتباط والتفاعل بين ​الإنسان​ وأرضه، بني على خطوتين أساسيتين: تأمين وشراء البذور، وتوزيعها على ​المزارعين​، وتأتي ​الزراعة​ المنزلية في صلب هذا المشروع للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء ومواجهة ​الفقر​ وتضخم الأسعار من خلال الاكتفاء المحلي، مع مراعاة الجودة في الإنتاج و​سلامة الغذاء​".