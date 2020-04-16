نظمت مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع مؤتمرا في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، تحت عنوان "أرضنا بتحمينا"، في حضور مسؤول العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى الذي شدد على "أننا في مواجهة مع عدو تجسد لنا في فيروس كورونا المستجد، ويجب أن نتحمل المسؤولية، فسلامة الناس أولوية، والهدف هو الحفاظ على حياتهم والوقوف إلى جانبهم وحمل همومهم ومعالجة مشاكلهم، ومن وسائل الانتصار في هذه المعركة التكاتف والتعاون والتعاضد والتماسك".
واعتبر أن "مشروع أرضنا بتحمينا الذي يدل على العلاقة الحميمية والإنتماء والإرتباط والتفاعل بين الإنسان وأرضه، بني على خطوتين أساسيتين: تأمين وشراء البذور، وتوزيعها على المزارعين، وتأتي الزراعة المنزلية في صلب هذا المشروع للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء ومواجهة الفقر وتضخم الأسعار من خلال الاكتفاء المحلي، مع مراعاة الجودة في الإنتاج وسلامة الغذاء".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله بقاعا أطلق مشروع أرضنا بتحمينا بالتعاون مع الاتحادات البلدية وجهاد البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.