أعلن نقيب الاطباء شرف ابو شرف، في بيان، ان "الاتصالات التي أجريت مع رئيس الجمهورية ميشال عون في شأن مستحقات المستشفيات والاطباء، اثمرت، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على طرح عون من خارج جدول الاعمال تخصيص اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة، من اصل 600 مليار ليرة كانت مرصودة في موازنة العام 2019 ولم يتم حجزها، ما اضطر الحكومة الى اصدار مرسوم يقضي بتخصيص اعتماد اضافي بهذه القيمة لتحويله الى مجلس النواب بصفة معجل لاقراره في اقرب جلسة".
وشكر ابو شرف الرئيس عون والحكومة على "تجاوبهما والاخذ بوجهة نظرنا في الوقت المناسب، الامر الذي سينعكس ايجاباً على القطاع الطبي- الصحي- الاستشفائي في هذه الظروف الصعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الاطباء: نشكر الرئيس عون والحكومة لتخصيص اعتماد اضافي للقطاع الاستشفائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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