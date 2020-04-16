نقيب الاطباء: نشكر الرئيس عون والحكومة لتخصيص اعتماد اضافي للقطاع الاستشفائي

أعلن نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​، في بيان، ان "​الاتصالات​ التي أجريت مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في شأن مستحقات ​المستشفيات​ والاطباء، اثمرت، حيث وافق ​مجلس الوزراء​ في جلسته اليوم على طرح عون من خارج جدول الاعمال تخصيص اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة، من اصل 600 مليار ليرة كانت مرصودة في ​موازنة​ العام 2019 ولم يتم حجزها، ما اضطر ​الحكومة​ الى اصدار مرسوم يقضي بتخصيص اعتماد اضافي بهذه القيمة لتحويله الى ​مجلس النواب​ بصفة معجل لاقراره في اقرب جلسة".

وشكر ابو شرف ​الرئيس عون​ والحكومة على "تجاوبهما والاخذ بوجهة نظرنا في الوقت المناسب، الامر الذي سينعكس ايجاباً على القطاع الطبي- الصحي- الاستشفائي في هذه الظروف الصعبة".