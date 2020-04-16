بوتين: على روسيا والولايات المتحدة العمل معا ضد وباء كورونا

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى أن "على روسيا والولايات المتحدة العمل معا ضد وباء كورونا".

هذا وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، اشارت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا الى ان "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، لافتا الى انه "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".