عبد الصمد: دياب أكد أن هناك 100 ألف مستفيد سياسي بوزارة الشؤون لن يحصلواعلى مساعدة مالية

أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ في تصريحها بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ إلى أن رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ أكد في خلال جلسة مجلس الوزراء "أن إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة وتحقق نجاحا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار في تطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور". وقال:"المرحلة الأولى من إعادة ال​لبنان​يين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركّز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان".

وعن مشروع خطة الإصلاح ​المال​ي، قال دياب: "نحن أطلقنا ورشة النقاش، بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة".

ولفتت عبد الصمد إلى أن "دياب أعلن تأخير توزيع المساعدات المادية للأسر الأكثر فقرا نتيجة كشف حسابات إنتخابية في اللوائح القديمة، وهناك لائحة من 100 ألف مستفيد سياسي ب​وزارة الشؤون الإجتماعية​ لن تحصل على أي مساعدة مالية من ​الدولة​، وهناك من يريد عرقلة عمل ​الحكومة​، ولكننا مشغولون بحماية الناس ولا وقت لنا للإلتهاء بحسابات أخرى، فلنتعاون لخدمة الناس لتخفيف الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة عن المواطنين".

كما قرر مجلس الوزراء "إستحداث ​كتاب العدل​ عبارة عن 45 مركزاً في مختلف الأراضي اللبنانية، وجاء ذلك نتيجة دراسة علمية في جميع المناطق ويخدم فرص عمل مستقبلية من دون أن يكلف الدولة قرشاً واحداً، كما قررت الحكومة فتح إعتماد إضافي من ​الموازنة​ للمستشفيات الخاصة بالإضافة إلى تكليف ​وزارة العدل​ بالإسراع بإنجاز قانون الإثراء غير المشروع، والطلب من اللجنة الوزارية ل​مكافحة الفساد​ لرفع تقاريرها للحكومة".

كما تابعت الحكومة في جلستها "خطة الإنقاذ المالية وأشارت إلى أن ردود الفعل الخارجية كانت إيجابية، وأوضح وزير المال أنه تواصل مع شركة للتدقيق بحسابات ​مصرف لبنان​ لعام 2019 2020".