حبيش: نتائج فحوص PCR لـ 114 شخصا من ابناء القبيات والجوار سلبية

أعلن النائب ​هادي حبيش​ وسينتيا حبيش الى اهالي ​القبيات​ أن نتائج فحوص الـPCR التي أجراها الفريق الطبي في العيادة النقالة في جامعة الـ LAU يوم الاثنين الماضي على نحو 114 شخصا من ابناء القبيات والجوار من مختلف القطاعات الذين هم الاكثر اختلاطا، أتت سلبية. نشكر الله على النتيجة، ويبقى الحذر والتشدد بالإجراءات الوقائية أكثر من ضروري، للحفاظ على صحتنا".

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