يعقوبيان: تقدمتُ باقتراح قانون معجل مكرر يهدف لتدوين مدة التوقيف الاحتياطي في متن مذكرة التوقيف

أعلنت النائب ​بولا يعقوبيان​، عن "تقديمها اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تدوين مدة التوقيف الاحتياطي في متن مذكرة التوقيف، وذلك لإطلاق سراح الموقوف فور انقضاء مدة توقيفه دون الحاجة لأي اجراء قضائي أو قانوني، بهدف فرض تطبيق احكام المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للحد من نسب الموقوفين من دون وجه حق بسبب تأخر الاجراءات القضائية وتعقيداتها"، مشيرة الى انه "لعل هذا الأمر بات ملحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفادي انتشار ​فيروس كورونا​ بين الموقوفين والمساجين الذين تتخطى أعدادهم بعشرات المرات القدرات الاستيعابية للمخافر والسجون".

وتمنت أن "يتم ادراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية وأن يكون كل الزملاء النواب قد اطلعوا عليه مسبقاً ليتم التصويت عليه على عجلة واقراره".