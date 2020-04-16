محافظ بعلبك يبحث مع مسؤول منطقة البقاع بحزب الله أخر المستجدات بالساحة البقاعية

بحث مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر ومعاونه السيد هاني فخر الدين خلال زيارتهم لمحافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر في "أخر المستجدات على الساحة البقاعية لاسيما الاحصاءات والإجراءات المتبعة والقرارات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".
وخلال الللقاء جرى الاتفاق على "ان يقوم المحافظ خضر في الاسبوع المقبل بجولة تفقدية على مراكز الحجر ضمن نطاق المحافظة بالتعاون مع الادارة لا سيما مع الهيئة الصحية والدفاع المدني".
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