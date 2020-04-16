محافظ بعلبك يبحث مع مسؤول منطقة البقاع بحزب الله أخر المستجدات بالساحة البقاعية

بحث مسؤول ​منطقة البقاع​ في ​حزب الله​ حسين النمر ومعاونه السيد هاني فخر الدين خلال زيارتهم ل​محافظ​ ​بعلبك​ - ​الهرمل​ ​بشير خضر​ في "أخر المستجدات على الساحة البقاعية لاسيما الاحصاءات والإجراءات المتبعة والقرارات الخاصة بمكافحة ​فيروس كورونا​". وخلال الللقاء جرى الاتفاق على "ان يقوم المحافظ خضر في الاسبوع المقبل بجولة تفقدية على مراكز الحجر ضمن نطاق المحافظة بالتعاون مع الادارة لا سيما مع الهيئة الصحية و​الدفاع المدني​".

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