القوّات اللبنانيّة: تقديم روبوتين لمستشفى الجعيتاوي لتجنب تعريض الطواقم الطبية للكورونا

أعلنت مصالح الأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء في حزب "​القوّات اللبنانيّة​"، في بيان، انه "بعد نجاح التجارب على "الروبوتين" اللذين عملت المصالح في الحزب على تصنيعهما، قدمت "الروبوتين" إلى إدارة ​المستشفى اللبناني الجعيتاوي​ الجامعي من أجل توفير الحماية للطواقم الطبية والتمريضية وتجنب تعريضهم للإصابة بفيروس "كورونا".

واكد النائب ​فادي سعد​، خلال اللقاء ان "هذه المبادرة اتخذت انطلاقا من خطر ​الكورونا​ على الطاقم الطبي، وخصوصا ان نسبة الاصابات لدى الطواقم الطبية والتمريضية في دول ​العالم​ مرتفعة وناتجة من مرحلة تشخيص الحالات"، مشيراً الى ان "هذه الفكرة طورت بشكل سريع وتم الانتهاء منها خلال 3 اسابيع، وهي ستستعمل في البداية في مرحلة اجراء الفحوصات والتشخيص واخذ العينة من المريض ولكن سيكون لها استعمالات اخرى ان في الكورونا او غيرها".