أعلنت مصالح الأساتذة الجامعيين والمهندسين والأطباء في حزب "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، انه "بعد نجاح التجارب على "الروبوتين" اللذين عملت المصالح في الحزب على تصنيعهما، قدمت "الروبوتين" إلى إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي من أجل توفير الحماية للطواقم الطبية والتمريضية وتجنب تعريضهم للإصابة بفيروس "كورونا".
واكد النائب فادي سعد، خلال اللقاء ان "هذه المبادرة اتخذت انطلاقا من خطر الكورونا على الطاقم الطبي، وخصوصا ان نسبة الاصابات لدى الطواقم الطبية والتمريضية في دول العالم مرتفعة وناتجة من مرحلة تشخيص الحالات"، مشيراً الى ان "هذه الفكرة طورت بشكل سريع وتم الانتهاء منها خلال 3 اسابيع، وهي ستستعمل في البداية في مرحلة اجراء الفحوصات والتشخيص واخذ العينة من المريض ولكن سيكون لها استعمالات اخرى ان في الكورونا او غيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر القوّات اللبنانيّة: تقديم روبوتين لمستشفى الجعيتاوي لتجنب تعريض الطواقم الطبية للكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.