دياب: وقعت تشكيلات القضاء المدني

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أنه وقع التشكيلات القضائية المدنية، حيث أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن التشكيلات القضائية العسكرية "وقعتها وأحلتها الى وزيرة الدفاع زينة عكر، وفق الأصول ومجلس الوزراء اقر استحداث 45 مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان".
وأشار دياب في دردشة مع الاعلاميين، إلى أنه سنكون اكثر تشددا في اجراءات التعبئة العامة ونتجه الى تمديد اسبوعين اضافيين بعد السادس والعشرين من الجاري.
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