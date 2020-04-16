أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "مواصلة ​الجيش السوري​ ارسال تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه محاور سهل الغاب في ​ريف حماة​ وتركزت بمجملها في بلدات شطحا وجورين وشملت عشرات الآليات المدرعة كما وصل رتل اخر إلى محور معسكر جورين وذلك في اطار التحضير لعملية عسكرية ضخمة بعد تحرير لتحرير m4 طريق ​اللاذقية​ حلب بعد تحرير m5".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيس السوري يرسل تعزيزات عسكرية باتجاه محاور سهل الغاب بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.