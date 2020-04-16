لوكاشينكو: فيروس الكورونا درس جيد لمدمني المخدرات والمدخنين

أعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ان "جائحة فيروس كورونا درس جيد بالنسبة لمدمني المخدرات والمدخنين، ونرى ذلك من خلال أمراض التهابات الرئة الخطيرة، والالتهاب الرئوي المثقل بالفيروس التاجي، وهو درس مفيد للتفكير في تنظيم حياتك بعد هذا الوباء".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 اذار ، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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