اعتصام لاصحاب مكاتب تأجير السيارات امام الداخلية للسماح لهم بالعمل

أفادت معلومات صحفية أن مجموعة من أصحاب مكاتب تأجير السيارات اعتصموا امام ​وزارة الداخلية​ مطالبين بالسماح لهم باخراج سياراتهم من المكاتب وتأجيرها، وفق برنامج "المفرد والمجوز". وتسبب الاعتصام ب​زحمة سير​ وعمل عناصر ​قوى الامن​ بتسهيل المرور.

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