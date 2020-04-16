الكرملين: سنستفيد من الدعم الأميركي في مواجهة كورونا عند الضرورة

نوه ​الكرملين​، في بيان، بـ"استعداد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لإمداد ​روسيا​ بأجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مؤكداً أن "​موسكو​ قد تستفيد من دعم ​واشنطن​ هذا، إذا اقتضى الأمر ذلك".

ولفت الكرملين الى ان "ترامب سبق أن تناول هذا الموضوع في اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​"، مشيراً ان "روسيا سبق أن قدمت دعماً إلى ​الولايات المتحدة​ في المرحلة السابقة عندما كانت ​السلطات الأميركية​ تعمل على زيادة إنتاج أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي، والآن بدأت الصناعات الأميركية بالعمل بوتائر متزايدة في مجال إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي".