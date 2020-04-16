الكرملين: سنستفيد من الدعم الأميركي في مواجهة كورونا عند الضرورة

نوه الكرملين، في بيان، بـ"استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإمداد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، مؤكداً أن "موسكو قد تستفيد من دعم واشنطن هذا، إذا اقتضى الأمر ذلك".
ولفت الكرملين الى ان "ترامب سبق أن تناول هذا الموضوع في اتصاله الهاتفي الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين"، مشيراً ان "روسيا سبق أن قدمت دعماً إلى الولايات المتحدة في المرحلة السابقة عندما كانت السلطات الأميركية تعمل على زيادة إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي، والآن بدأت الصناعات الأميركية بالعمل بوتائر متزايدة في مجال إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي".
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