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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتصادية حزب الحرية المصرى تطلق مبادرة مجانية للتعليم عبر الفيديو كونفرانس

كتبت إيمان علي

أعلنت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، عن توفير مبادرة مجانية للتعليم عن بعد .

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وقالت حنان وجدي، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن التدريب هدفه التعريف بالأنشطة غير المصرفية، ويشمل طلاب مرحلة الثانوية الصف الثالث و طلاب الفرقة الأولي من المرحلة الجامعية، وأنه سيتم أخذ التدريب والشهادة إلكترونيا .

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بهذه المبادرة مناشدا اللجان النوعية بالحزب التفكير فى مبادرات أخرى خلال هذه المرحلة التى تواجه فيها الدولة بجميع أجهزتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة المبادرات التى تساعد الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تنفيذ المنظومة الجديدة للتعليم خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وكانت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة حنان وجدي، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران لتدريب شباب الحزب .

وقالت الدكتورة حنان وجدي، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالحزب، إنه نظرا للظروف الحالية من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستغلال الشباب لوقتهم، تم التنسيق للتدريب عن بعد " اون لاين"، وذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حتي يتثني للشباب الإستفادة بوقتهم خلال الفترة الحالية.