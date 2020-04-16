شكرا لقرائتكم خبر عن العالم فاروق الباز للمصريين:"ثقوا 100% بالحكومة والأطباء..العالم بيتكلم عنهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز ، رسالة للمصريين، : "ثقوا 100% إن الأطباء في مصر محترمين جداً وشغالين كويس جداً والعالم بيشهد ليهم، وإن الحكومة والدولة في كل مؤسساتها بتعمل لصحتكم وعاوزه تحميكم من البلوة اللى موجودة دى، ومفيش شك إن كلنا هنوصل بسلام وصحة وتقدم".

وأضاف "الباز" في حديثه للايف الخليج 365 من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، في رده على مطالبة بعض رجال الأعمال برجوع الحياة لطبيعتها وإنهاء حظر التجوال، بقوله، " غلط كبير جداً، مهما كان في أي مكان في العالم، لا يصح أن حد يرفع من شأن المادة على حساب أرواح الناس، عيب، في نظرى سفالة ما تصحش".

وتابع العالم المصرى، : " الاقتصاد هيرجع لما الناس تبقى صحتها كويسة، فكل دا زيادة عن اللزوم، إقفوا جنب الناس علشان تقدر تشتغل بعد كده".

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