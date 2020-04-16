ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض، الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من بينها 34 حالة وافدة من الخارج.
وأوضحت اللجنة ذاتها، في حصيلتها اليومية، أن الحالات الـ12 الجديدة الأخرى تمت إصابتها محليا، من بينها 5 حالات في مقاطعة قوانغدونغ، و4 في مقاطعة هيلونغجيانغ، و3 في بكين.
ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، أمس الأربعاء، في الصين، كما تم تسجيل 4 حالات جديدة مشتبه فيها، من بينها 3 حالات وافدة في شنغهاي، وحالة محلية واحدة في بكين.
وخرج 76 مريضا مصابا بكورونا الجديد من المستشفيات الصينية بعد تماثلهم للشفاء، أمس، وفق اللجنة.
وأضافت أن مجموع المصابين، الذين تعافوا منذ ظهور الوباء، نهاية دجنبر الماضي، بلغ 77892 شخصا.
كما تم تسجيل 82341 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في الصن، حتى يوم أمس الأربعاء، فيما توفي 3342 شخصا بسبب المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ربعها سجلت محليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.