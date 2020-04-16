نجم بوليوود أميتاب باتشان: أنا في طريقي إلى العمى

فاجأ النجم الهندي الشهير، ​أميتاب باتشان، جمهوره من عشاق السينما الهندية في العالم، بخبر حزين، هو إمكانية إصابته بالعمى التام.

وكشف نجم بوليوود، أخيرا، أن وضعه الصحي صعب، وقال في رسالته إلى جمهوره “العمى في طريقه إلي”، موضحا أنه لا يرى الأشكال، والأشخاص بوضوح، وأشار إلى أنه بدأ يتفهم حقيقة تشير إلى أنه قد يصاب بالعمى التام.

وأضاف أبرز نجم في الهند: “أضع ضمادة دافئة على عيني، وأتبع تعليمات الطبيب بوضع قطرات من الدواء في كل عين بانتظام”.

ويبلغ أميتاب باتشان‏، 77 سنة، وقد خاض تجارب في الغناء، والتمثيل، والانتاج، وتقديم البرامج، ويملك طوال مسيرته، التي امتدت لأبرع عقود أكثر من 180 فيلما.