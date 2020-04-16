خلف هلعا بين مرضى كوفيد-19..انقطاع التيار الكهربائي عن أحد مستشفيات طنجة

تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى دوق دو طوفار في مدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، في حالة من الهلع وسط المرضى، خصوصا عند أولئك الموجودين في جناح كوفيد-19.

وحسب مصدر مطلع، فإن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن المستشفى المذكور تسبب في إتلاف حاسوب أحد المصابين، الذين يتلقون العلاج في الجناح المخصص لمرضى كوفيد- 19.

وأضاف المصدر ذاته أن انقطاع التيار الكهربائي استمر لمدة نصف ساعة، علما أنها ليست المرة الأولى، التي يشتكي فيها العاملون في المستشفى من انقطاع التيار الكهربائي فجأة قبل أن يعود من جديد، مخلفا بعض الأضرار في أدواتهم الإكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الدوق دو طوفار في طنجة يعتبر أحد مراكز استقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ويضم إلى حوالي 56 مصابا.