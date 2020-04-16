رهط: مخالفات لأصحاب منازل بادعاء البناء دون ترخيص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام مفتشو لجنة التنظيم والبناء اليوم، الخميس، باقتحام حارة التقوى (رقم 21) في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وتحرير مخالفات لأصحاب عدد من المنازل بادعاء البناء دون ترخيص.
واعتبر سكان الحارة هذه الخطوة انتقامية، وقال عدد منهم إن نحو 100 شرطي ومفتش من "سلطة أراضي إسرائيل" قاموا بتصوير كافة المباني بادعاء عدم الترخيص في الحارة.
وأعرب الأهالي عن استنكارهم لهذه الخطوة، واعتبروا أنها تأتي ضمن عملية التضييق على أهل الحارة التي يسكنها نحو 4,500 نسمة من أكثر من 10 عائلات.
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