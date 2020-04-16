عيد "شم النسيم": مشاهير عرب يحتفلون على "يوتيوب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فنانون من مختلف أنحاء الوطن العربي، اليوم الخميس، عبر حساباتهم الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، اعتزامهم إقامة حفلات غنائية عبر موقع "يوتيوب" لتسلية جماهيرهم التي تشعر بالملل جرّاء الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومات لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وأعلنت المغنية اللبنانية، مايا دياب، عبر مقطع نشرته في حسابها الشخصي في موقع "انستغرام" عن حفلها الذي ستقيمه اليوم في قناتها في "يوتيوب".

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية، اليوم الخميس، أنها ستبث في الساعة التاسعة مساءً عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، حفل غنائي للمطربة آمال ماهر بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويليه حفل للمطرب مدحت صالح.

وستبث الوزارة على قناتها نفسها، في العشرين من شهر نيسان/ أبريل الجاري، حفل غنائي للفنان المصري، حميد الشاعري، برعاية إحدى شركات الاتصالات المحلية، ويستمر الحفل مدة ساعتين ثم يليه حفل للفنان اللبناني هاني شاكر الذي من المقرر أن يقدم باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني،

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وتأتي هذه الفعاليات التي حملت عنوان "خليك بالبيت الثقافة بين إيديك" بالتزامن مع عيد الربيع المصري المستوحى من العصر الفرعوني، والذي لن يتمكن المصريون من الاحتفال به الحدائق والمتنزهات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في مصر.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إنه "كلفت المحافظين بالغلق الكامل من دون تهاون لأي حدائق عامة، أو متنزهات، أو شواطئ أثناء الاحتفالات بشم النسيم".