اليابان بالكامل تحت "الطوارئ" لاحتواء كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس، توسيع نطاق حال الطوارئ ليشمل كل أنحاء البلاد، وذلك بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل، وفقا للعين.



وقال آبي، خلال اجتماع مع خبراء طبيين: "المقاطعات التي يتوجب أن تطبق فيها حال الطوارئ ستتسع من 7 حاليا إلى كل المقاطعات".

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، قد حث، الأربعاء، اليابانيين على عدم التنقل والحد من التعامل مع الآخرين بنسبة 70%، وذلك للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال سوجا إن الحكومة ستبحث طلب حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم تقديم 100 ألف ين (933.45 دولار) لكل شخص بعد إقرار الموازنة الإضافية للمساعدة في التخفيف من تبعات انتشار الفيروس على العائلات والشركات.

يذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعا، الأحد الماضي، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر"، اليابانيين للبقاء في منازلهم.

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المقطع الذي نشره آبي كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعا لنفسه، وهو يدعو الناس للغناء والرقص في المنازل.

يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد أفادت بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 7 آلاف.

وذكرت الهيئة أن حالة الطوارئ في سابورو من المتوقع أن تستمر حتى السادس من مايو/أيار المقبل، وستشهد إغلاق منشآت عامة أخرى، وسيطلب من السكان البقاء في منازلهم لكل الأعمال غير الضرورية.

وستسمح الطوارئ التي ستدوم لشهر مبدئيا للسلطات اليابانية بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري، ومن بعض المتاجر أن تغلق أبوابها مؤقتا.

وأعلن آبي خطة مساعدة بمبلغ 108000 مليار ين (915 مليار يورو) لمواجهة آثار الأزمة الصحية، لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان والحكومة.