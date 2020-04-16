شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 4103 والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، الخميس، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 4103 حالات.

Advertisements وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 7 حالات. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 9 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 415.

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