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ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في فلسطين والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات بفلسطين إلى 375 حالة.

 

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وقالت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في مدن بيت لحم ورام الله والقدس بالضفة الغربية، وفقا للعين.

 

وأضافت أن الحصيلة الجديدة ترفع الإصابات بفيروس كورونا إلى 294 في جميع المحافظات الفلسطينية، و81 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى حالتي وفاة.

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