إصدار "كروم" الجديد من جوجل يقهر 32 ثغرة أمنية

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت شركة جوجل إطلاق الإصدار 81 الجديد من متصفح كروم، والذي يقوم بسد العديد من الثغرات الأمنية الخطرة ويوفر المزيد من الوظائف المتطورة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 81.0.4044.92 الجديد يعمل على سد ما يبلغ مجموعه 32 ثغرة أمنية، وقد تم تصنيف 4 منها على أنها "مرتفعة" الخطورة.

ويمكن للقراصنة استغلال هذه الثغرات لإحداث أخطاء في الذاكرة أو تسريب أكواد خبيثة، وقد تم تصنيف 8 ثغرات بأنها "متوسطة" الخطورة، ولذلك شددت شركة جوجل على ضرورة تثبيت إصدار كروم الجديد.

وأكدت شركة جوجل أن الإصدار 81 الجديد يحاول دائما تنزيل المحتويات عن طريق اتصالات HTTPSالآمنة؛ لأنه أصبح من المحظور حاليا الاعتماد على اتصالات HTTP في المتصفح، وإذا تعذر العثور على اتصالات آمنة، فلن يتم تحميل المحتوى أو عرضه في المتصفح.

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ويسمح الإصدار الجديد من متصفح جوجل كروم بالاعتماد على تقنية التشفير TLS 1.2 أو الإصدارات الأحدث.

وإلى جانب سد الثغرات الأمنية يحتوي متصفح كروم الجديد على بعض المزايا الجديدة، ومنها شارات على أيقونات تطبيقات الويب، التي أصبحت جزءا من الإصدار الثابت.

بخلاف توسيع تقنية Web XR Device API الخاصة بالواقع المعزز عن طريق وظيفة Hit Tracking، وهذا يعني أن التقاطع الصغير يعد جزءا من محاكاة الواقع المعزز، والتي تتيح إمكانية وضع الأشياء الافتراضية في صورة الكاميرا في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى توافر وظيفة Origin Trials، التي لا تزال في المرحلة التجريبية، والتي تسمح لمتصفح جوجل كروم بالتفاعل مع شرائح NFC في القراءة والكتابة، ولكن يشترط لذلك توافر هاردوير قارئ مناسب.