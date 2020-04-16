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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من في البحرين والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من إلى 703، بعد تعافي 40 حالة جديدة.

 

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، خروج 18 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19).

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وأضافت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 1218 شخص حتى الآن.

 

كانت الوزارة أعلنت، الأربعاء، تسجيل 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 15 حالة جديدة من المرض الوبائي.

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