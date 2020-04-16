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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي ومدفعي على تحركات حوثية في رازح بصعدة والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، 16/نيسان/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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