الكثيري : يؤكد على أهمية الدعم المجتمعي لمواجهة كورونا

الخميس 16 أبريل 2020

أكد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء رصدت كل ما لديها من إعتمادات مالية لمواجهة جائحة كورونا لتوفير المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للحالات المشتبه بهذا الوباء .



وقال الوكيل في لقائه اليوم بالمقاولين العاملين في مديريات وادي حضرموت والصحراء: أنه نتيجة لمحدودية الإمكانيات المتوفرة حاليا بالمستشفيات في الوادي والصحراء لمواجهة هذه الجائحة فإن السلطة اضطرت للجوء لطلب المساهمة المجتمعية من كافة قطاعات المجتمع المحلي لحماية وسلامة سكان الوادي والصحراء جميعا .

وأشار أن السلطة عقدت سلسلة من اللقاءات بهدف حشد إمكانيات الجميع في سبيل مواجهة وباء كورونا لتوفير الاحتياجات اللازمة لحماية الأطقم الطبية وتوفير الأجهزة والمعدات التي تمكن العاملين الصحيين من تقديم خدماتهم العلاجية دون إلحاق الضرر بهم وكذلك سلامة المواطنين .

Advertisements

من جانبه أشار مدير عام الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي أن ما يتم جمعه حاليا من أوجه الدعم المختلفة يأتي بهدف تأمين المنشئات الصحية بالاحتياجات الأساسية اللازمة إنطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتق قيادة السلطة والجهات ذات الاختصاص بضرورة تقديم الخدمات العلاجية والصحية لكل الحالات المرضية وفي مقدمتها الحالات المشتبه بكورونا .

وأكد أن كل تلك التجهيزات ستبقى بعهدة العاملين في جميع المرافق الصحية حتى بعد التغلب على جائحة كورونا ، مشيرا أن المساعدات المقدمة تخضع لإجراءات النظام المالي الذي يعمل بشكل آلي وإلكتروني ، مشددا أنه سيتم محاسبة أي شخص يعبث بالأجهزة والمعدات التي يتم توفيرها خلال المرحلة الحالية .

من جهته دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت نائب رئيس لجنة جمع التبرعات بالوادي والصحراء عارف الزبيدي المقاولين بعدم التردد في دعم جهود لجنة الطوارئ بالوادي والصحراء لتمكينها من القيام بواجباتها لسلامة المواطنين من جائحة كورونا