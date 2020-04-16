وسيم يوسف يكشف عن سبب غيابه في مقطع مصور

الخميس 16 أبريل 2020

عاد الداعية ومقدم البرامج الدينية وسيم يوسف للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بعد فترة من الغياب، لينفي شائعات طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقبها بتغريدة ألقى فيها تحية صباحية على متابعيه.



وقال وسيم في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم: "في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا #الإنسانية مع مرض #كورونا ونسأل الله السلامة للجميع ..أحببت إبلاغكم كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني، فهو كذب محض .. وأنا بخير وعافية وجداً مشتاق لكم .. — وأشكركم جميعاً".

وكان ناشطون قد تداولوا معلومات وأنباء عن صدور حكم قضائي عن محكمة إماراتية بسجن وسيم يوسف على خلفية عدد من القضايا المرفوعة ضده مؤخرا.

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وتنوعت الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن الحكم على وسيف يوسف، حيث قال ناشطون إنه حكم عليه بالسجن 5 سنوات، فيما قال آخرون إن السجن كان مرفقا بغرامة مالية كبيرة.

وغاب وسيم يوسف عن موقع التواصل الاجتماعي منذ شهرين على الأقل، على خلفية القضية المنظورة بالاتهامات الموجهة ضده، بعد إسناد النيابة له تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد قضت قبل نحو 3 أسابيع بعدم اختصاصها الولائي للنظر في قضية اتهام وسيم يوسف بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت إحالتها إلى النيابة الاتحادية.