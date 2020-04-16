شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: أكبر نسبة وفيات بكورونا بين المسنين والذكور والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس أن أعلى نسبة وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا وويلز كانت بين كبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى وكذلك الذكور.

وسجلت إنجلترا وويلز حتى الآن أكثر من 12 ألف وفاة في المستشفيات لكن البيانات الرسمية تظهر أن إجمالي الوفيات أكبر من ذلك بكثير عند إدراج حالات الوفاة خارج المستشفيات بما في ذلك التي تحدث في دور الرعاية. وخلص تحليل مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن 8 بالمئة من حالات الوفاة المسجلة حتى الآن في مارس كانت نتيجة الإصابة بكورونا لتكون ثالث أكثر سبب للوفاة بعد الخرف والزهايمر وأمراض القلب التاجية.

وأكثر من 90 بالمئة ممن توفوا كانوا يعانون من مرض واحد آخر على الأقل وأكثرها شيوعا أمراض القلب. وذكر مكتب الإحصاءات أن الوفيات بكورونا بين الذكور تبلغ مثليها بين الإناث.