شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يبدأ مشروع تأهيل شبكة الكهرباء بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حجر الأساس لمشروع تأهيل شبكة كهرباء حي السادة ومنطقة السوق في الغيضة، بحضور محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر. ويشمل المشروع إنشاء شبكة كهرباء جديدة للجهد المتوسط والمنخفض، ورفع قدرة المحطة الحالية بنسبة 75%، لخدمة 10 آلاف مستفيد.

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