شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: خروج 18 من الحجر وطائرة تجلي مواطنين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، خروج 18 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 1218 شخص، فيما سجلت تعافي 40 حالة من فيروس كورونا وإخراجهم من مركز العزل والعلاج ، ووصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية 703 حالة حتى الآن.

كما أشارت إلى وصول طائرة اليوم، قادمة من إيران ضمن خطة الإجلاء للمواطنين المتواجدين في الخارج وفق الإجراءات الاحترازية الطبية اللازمة.