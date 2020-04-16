شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: بعض السياسين الذين ينتقدون الدولة هم من «فتك بها» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 450 مليار ليرة للمستشفيات الخاصة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم عن عون قوله، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن "الخطة الاقتصادية يجب ان تأخذ في الاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة إلى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع على أن يترافق ذلك مع تحريك القضاء".

وأضاف "ملفت أن بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا الى الوضع الحالي".

وقال: "لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم".