شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكذب واشنطن : ملتزمون بحظر التجارب النووية والان نبدء بالتفاصيل
قالت الصين اليوم الخميس إنها ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية بعد أن أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت الأرض.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية إن بكين تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة، مضيفا أن اتهامات الولايات المتحدة الباطلة لا تستحق عناء التفنيد.
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