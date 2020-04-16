شكرا لقرائتكم خبر عن قضوا شهرين في البحر.. بنجلاديش تضع 400 من الروهينجا في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤول في بنجلاديش، اليوم الخميس، أنه قد تم وضع نحو 400 من مسلمي الروهينجا الذين تم توقيفهم قبالة سواحل البلاد بعد أن أمضوا أكثر من شهرين في عرض البحر، في حجر صحي لمدة أسبوعين، لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في خفر السواحل الليفتنانت كوماندر سوهيل: "سيتم وضعهم في حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين، تحت متابعة المكتب المحلي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

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وقال نقلا عن أفراد من الروهينجا، إن المحتجزين كانوا يعيشون من قبل في مخيمات لاجئين مزدحمة ومكتظة في بنجلاديش، وبدأوا رحلتهم في خليج البنغال قبل أكثر من شهرين، بحثا عن حياة جديدة في ماليزيا.

وأوضح أن اللاجئين أبحروا عائدين بعد أن رفضت ماليزيا السماح لسفينتهم بدخول مياهها الاقليمية. ومن المقرر أن يقيموا الآن في مركز للعزل، جهزته الحكومة في بلدة تكناف.

وقال أحد المسؤولين المحليين في تكناف، إن المهاجرين أفادوا بوفاة 50 شخصا على الأقل أثناء وجودهم على متن السفينة.