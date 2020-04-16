شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اختراق الطائرات التركية أجوائنا "استفزاز مرفوض" والان نبدء بالتفاصيل
استنكر العراق قيام الطائرات التركية بخرق أجوائه أمس الأربعاء ، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادته الوطنية.
وجاء في بيان صحفي لقيادة العمليات المشتركة العراقية بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية صباح أمس الأربعاء , والذي استهدف مخيماً للاجئين قرب قضاء مدينة مخمور" .
ووصفت القيادة المشتركة في بيانها هذا التصرف بأنه استفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفقاً للاتفاقيات الدولية ,كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.
وطالبت أنقرة بوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين،مؤكدة استعداد العراق التام للتعاون لضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين.
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