شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية ... تايون لا تسجيل لإصابات بكورونا هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
ولم تعلن الحكومة التايونية عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس الأول لثلاثاء.
وقد سجلت تايوان 395 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 340 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت 6 حالات وفاة.
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