شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية ... تايون لا تسجيل لإصابات بكورونا هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي في تايوان اليوم الخميس أن تايوان لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ولم تعلن الحكومة التايونية عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس الأول لثلاثاء. وقد سجلت تايوان 395 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 340 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت 6 حالات وفاة.

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