شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تنتظر "ذروة كورونا" في مطلع مايو والان نبدء بالتفاصيل

قال ويكو أديساسميتو مستشار فريق العمل الحكومي لمكافحة (كوفيد-19) اليوم الخميس إن إندونيسيا قد تبلغ ذروة حالات الإصابة بكورونا بين مطلع شهر مايو وبداية يونيو، مضيفا أنه يتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة إلى 95 ألفا.

وأودى المرض بحياة 469 شخصا وأصاب 5136 في إندونيسيا حتى أمس الأربعاء فيما أجرت السلطات ما يربو على 36 ألف فحص.

وقال دوني موناردو رئيس فريق العمل للصحفيين إنه تم تشغيل 44 معملا لإجراء الفحوصات مضيفا أن إندونيسيا تتطلع لإجراء عشرة آلاف اختبار يوميا.