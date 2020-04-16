شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان : 23 مريضا بكورونا منهم 7 في العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة العماني أحمد السعيدي خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا، أن عدد المرضى المنومين في مستشفيات السلطنة بسبب مرض كورونا وصل 23 مريضاً، منهم 7 مرضى في العناية المركزة ، و نسبة الوفيات بسبب 0.04%، مشيرا إلى أن أعداد الحالات المصابة لازالت في تصاعد مستمر، ولابد من الاستمرار في الاجراءات الاحترازية.

و رداً على استفسار بخصوص عدم ذكر اسماء الولايات التي تسجل بها إصابات قال : تم تسجيل الاصابات في معظم ولايات السلطنة، ونخشى أن يتم التراخي في اتباع الاجراءات الاحترازية في الولايات التي يعلن عدم تسجل إصابات فيها، وربما سيتم نشر ذلك مستقبلاً.

و تم عزل جزء من ولاية جعلان بني بو علي صحياً بعد تسجيل عدة إصابات؛ خوفا من انتشار المرض لأجزاء أخرى من الولاية.

وقال وزير الصحة العماني : نتوقع أن نصل إلى ذروة مرض كوفيد_19 بين تاريخ 23 إلى 30 من هذا الشهر ، و نسجل في ذروة المرض حوالي 500 إصابة يوميا، تحتاج 150 حالة منها للعناية المركزة.