أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن وصول 291 عراقياً الى مطار بغداد قادما من القاهرة على متن طائرة تعود للخطوط الجوية العرقية. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن وصول 291 عراقياً قادماً من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي على متن الطائرة A330/YI-AQY التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ضمن الرحلة الاستثنائية لهذ اليوم".



يشار الى أن الجنة اللعليا للصحة والسلامة الوطنية بحثت، امس الخميس، الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين واجراءات الملاحة التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".

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