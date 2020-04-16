نشرت السلطات الروسية فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 19.
ويظهر الفيديو الطائرة وهي غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.
وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.
وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.
وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لحظة هبوط طائرة ركاب روسية مشتعلة ومقتل 41 من ركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.