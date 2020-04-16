شاهد لحظة هبوط طائرة ركاب روسية مشتعلة ومقتل 41 من ركابها

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.



وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.