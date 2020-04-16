كورونا.. الصين تشهد تزايداً في حالات الإصابات المحلية

وظهرت حالات محلية جديدة في العاصمة بكين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج انخفض إلى 34 أمس الأربعاء من 36 قبلها بيوم، في تراجع لليوم الثالث على التوالي مع تشديد السلطات للفحوص على الحدود وتقليل عدد الرحلات الجوية وحظر دخول الأجانب.لكن عدد حالات العدوى المحلية ارتفع إلى 12 من 10 في اليوم السابق وثلاثة منها في بكين التي لم تكن بها أي حالات منذ 23 مارس آذار.

وسجل البر الصيني الرئيسي في الإجمال 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق، ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.

وذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، أن الرئيس شي جين بينغ وافق على سحب أربعة آلاف من الطواقم الطبية العسكرية كان قد أرسلها لإقليم هوبي الذي ظهر فيه المرض للمرة الأولى، في مؤشر آخر على أن الحياة في الإقليم وعاصمته ووهان تتجه صوب العودة لطبيعتها.