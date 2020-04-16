أربع إصابات جديدة بفايروس كورونا في ميسان

وقالت الدائرة، إن "المصابين الأربعة هم من عائلة المصابة الراقدة حالياً في ردهة العزل في المستشفى، وكانوا في مكان استضافة دائرة صحة ميسان وتم أخذ نماذج مختبرية منهم وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وظهرت النتائج موجبة قبل قليل، ويتم الآن نقلهم إلى ردهة العزل في المستشفى، علماً أنهم لم تظهر عليهم أية أعراض تنفسية".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "جميع المصابين يخضعون للمتابعة الطبية المشددة وهم بوضع صحي مستقر"، داعيةً أهالي المحافظة إلى "الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة تجنباً لانتقال العدوى ونشرها بين المجتمع الميساني".

