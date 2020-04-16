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محافظ النجف يضع اكاليل الزهور على قبور ضحايا كورونا ويحث على زيارتهم

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وضع محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، اكليل من الزهور على قبور ضحايا فيروس في المحافظة وحث الاهالي على زيارتهم.
وقال مراسل الخليج 365، في النجف، إن الياسري وضع الزهور على قبور ضحايا فايروس كورونا، ودعا الاهالي إلى زياره الموتى الذين وصل عددهم إلى اثنين واربعين.

وتعهد الياسري، بإيصال الخدمات إلى المقبرة، منتقدا "من رفض أن يأتي مع الجنائز وأغلق الهاتف".


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