محافظ النجف يضع اكاليل الزهور على قبور ضحايا كورونا ويحث على زيارتهم

وقال مراسل الخليج 365، في النجف، إن الياسري وضع الزهور على قبور ضحايا فايروس كورونا، ودعا الاهالي إلى زياره الموتى الذين وصل عددهم إلى اثنين واربعين.

وتعهد الياسري، بإيصال الخدمات إلى المقبرة، منتقدا "من رفض أن يأتي مع الجنائز وأغلق الهاتف".

