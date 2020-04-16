إسبانيا تعلن تسجيل أكثر من 19 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أحصت إسبانيا الخميس 551 وفاة جراء وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، مسجّلةً ارتفاعا طفيفا بعدد الوفيات اليومي مقارنةً بالانخفاض المسجّل الأربعاء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية.



في المجمل، أودى المرض بحياة 19130 شخصاً في ثالث بلد أكثر تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. والأربعاء أُعلن عن 523 وفاة.

إلا أنه يتمّ التشكيك بهذه الحصيلة أكثر فأكثر إذ إن السلطات الإقليمية في مدريد وكاتالونيا تحدثت عن آلاف الوفيات غير المسجّلة ضمن الحصيلة الوطنية.

وأحصت كاتالونيا أكثر من سبعة آلاف وفاة جراء الوباء الأربعاء مقابل 3855 وفاة مسجّلة في الحصيلة الوطنية الخميس، فيما تتحدث منطقة مدريد عن أكثر من عشرة آلاف وفاة مقابل 6877 في الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسبانية.

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ومن بين ضحايا الوباء الخميس، الكاتب التشيلي الملتزم لويس سيبولفيدا الذي تُوفي عن 70 عاماً في منطقة أستورياس (شمال) حيث كان يقطن، وفق ما أعلنت الدار الناشرة لكتبه.

رغم الجدل حول عدد الضحايا الحقيقي، تعتبر السلطات الإسبانية أنه تمّ تجاوز ذروة المرض في مطلع أبريل، عندما بلغ عدد الوفيات اليومي 950 في الثاني من أبريل.

وتخضع إسبانيا لأحد أشدّ تدابير العزل في أوروبا منذ 14 مارس. ولا يُسمح بخروج السكان من منازلهم إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية أو لإجراء نزهة قصيرة للكلاب ويُمنع خروج الأطفال إطلاقاً.

وتمّ تمديد هذا العزل حتى 25 أبريل ضمناً لكن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتمّ تمديد الإغلاق مرة جديدة على الأرجح.

وبعد أسبوعين من التوقف شبه الكامل للاقتصاد منذ أواخر مارس وحتى عيد الفصح، استأنف قسم من العاملين عملهم في المصانع وورش العمل الاثنين. لكن العمل من بعد لا يزال سائداً حيثما أمكن.